Puslu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.03.2024 06:23

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu

Bulgaristan’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, başkent Sofya ile Filibe ve Kırcaali'de temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu
[Fotograf: AA]

Serim, Bulgaristan Dışişleri Bakanı İrena Dimitrova ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdikten sonra Filibe’ye geçti.

Filibe’de tarihi Cumaya Camii'ni ziyaret eden Serim, Filibe Bölge Müftülüğünde temaslarda bulundu. Serim, burada yaptığı konuşmada, “Şükür ki bu ortamda, tüm soydaşlarımızın hem kendi kimliklerini hem dinlerini bu kadar güzel yasamaları, bunlara erişmeleri de öncelikle bizim için bir mutluluk kaynağıdır.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın teşekkürü hak ettiğini belirten Serim, “Deprem zamanında buradaki soydaşlarımızın Türkiye’de deprem bölgelerine neler yaptığını, nasıl koordine olduklarını, anavatanına nasıl yardım ettiklerini yakından biliyorum. O dönemde bu işleri koordine eden bakan yardımcısı olarak biliyorum.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu

Türk iş adamları ile toplantı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Filibe’de Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Serim, “10 milyar (dolara) ulaşmak çok zor değil. Bizler bunun için çalışabiliriz.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında yakın ilişkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan ziyaretinin gündemde olduğunu belirten Serim, “Bu ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısının düzenlenmesi ve Bulgaristan’la ikili ilişkilerimizin tüm boyutları ile ele alınması öngörülmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Kırcaali’de iftar programı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Türk ve Müslümanların yoğun olduğu Kırcaali şehrine geçerek Bölge Müftülüğünün düzenlediği iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu

Burada yaptığı konuşmada, “Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaş, çatışma ve huzursuzluklar toplumlararası dayanışma, karşılıklı hoşgörü ve uzlaşı kültürüne duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu göstermektedir.” diyen Serim şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldıkları acılar hepimizin içini yakıyor. Batılı ülkelerin bu insanlık trajedisine gözlerini kapaması vicdanlarımızı sızlatıyor. Bu vesileyle buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye ve Türk milleti Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Akan kanın durması, Gazze’de yaşanan krize uluslararası toplumun sessiz kalmaması ve Filistinli kardeşlerimize yardım ulaştırılması için her platformda var gücümüzle gayret göstermekteyiz.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Kırcaali’de Bölge Müftülüğünü de ziyaret ederek Bulgaristan temaslarını tamamladı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:28
Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
05:24
İsrail en az 80 Filistinliyi öldürdü
04:35
Biden 'Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiği' fikrine katılıyor
03:37
Orban: Macaristan'ın özgürlüğünü korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçenek yok
03:34
Bakan Bayraktar: Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek
03:05
'Dur' ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
FSM Köprüsü mavi renge büründü
FSM Köprüsü mavi renge büründü
FOTO FOKUS
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ