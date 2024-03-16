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Gündem
AA 16.03.2024 03:00

Bakan Yerlikaya: Terör ve terörün tüm türleriyle azimle mücadele ediyoruz

Bakan Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz. Önlüyoruz, önleyemediğimizi yakalayıp adalete teslim ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Terör ve terörün tüm türleriyle azimle mücadele ediyoruz
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile Gaziantep Hemşehri Sahuru programına katıldı.

Programda konuşan Yerlikaya, Bakanlık olarak gece gündüz demeden Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirterek, yapılan faaliyetleri anlattı.

Büyük bir ekiple ülkenin dört bir yanında mücadele verdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz. Önlüyoruz, önleyemediğimizi yakalayıp adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkati çeken Yerlikaya, "Gerçek belediyeciliği ülkemize, gönül dünyamıza, dünyaya kim gösterdi? Gerçek belediyeciliği, hesabi olmayan hizmeti bu millete Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bize ve bizden sonraki genç nesillere örnek oldu. Konya'ya, gazi şehre ve tüm şehirlerimize örnek oldu. Dünya örnek aldı. Allah rızası ve sizlerin duası büyüdü ve 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, belediye seçimlerinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Tarihi bir fırsat var"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'un tecrübeleri ve vizyonuyla bu görevi layıkıyla başaracağını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şehrin emini, 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunları çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak, bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum. "

Yerlikaya, Kurum için, "Bakın tarihi bir fırsat var. Bu iyi bilen, genç, dinamik biri. Allah rızasının ne anlama geldiğini, hata yaptığı zaman 'Özür dilerim, helallik dilerim.' demeyi bilen biri. Böyle bir kardeşimiz huzurunuza geldi ve herkesi kuşatıyor." diyerek seçimlerde destek istedi.

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