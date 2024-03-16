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TRT Haber 16.03.2024 10:19

MHP'nin büyük kurultayı bugün yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı bugün Ankara'da yapacak.

MHP'nin büyük kurultayı bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek.Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

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