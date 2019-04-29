Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla tespit edilen 14 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kararlılıkla sürüyor

PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 4 Nisan'dan bugüne toplam 154 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA