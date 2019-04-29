Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra Valisi Esad el İdani ile Basra Valiliğindeki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik için Vali İdani'ye teşekkür ederek Basra'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak ve tüm bölge için Basra'nın stratejik önemini bildiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Basra'nın sahip olduğu bu stratejik önem ve potansiyelle Irak'ın ekonomik başkenti olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için Vali İdani'nin belirttiği projelerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki Basra ve Irak, Körfez ve Avrupa arasında bir ticaret ve ulaşım merkezi olacaktır. Adeta bir hub olacaktır." diye konuştu.

Geçmişte Türk firmalarının Basra ve Irak'ın yeniden imarı ve kalkınmasında oldukça önemli rol oynadığını anımsatan Çavuşoğlu, Türk firmalarının buraya tekrar gelmesi için birlikte çaba sarf edildiğinin altını çizdi. Türk firmalarına çağrıda bulunan Çavuşoğlu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alındığını belirterek Türk firmalarının buraya tekrar gelmesi için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Ama esas desteği tabii burada Basra Valisi, vilayet meclisi ve yönetimi, buradaki aşiretler dahil kardeşlerimiz verecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Basra'da açacağı başkonsolosluğu sadece Vali İdani ve vilayet meclisine değil, tüm Basra halkına emanet edeceklerini belirtti.

"Irak'ta geçen yıl yaşanan su sıkıntısının sebebi kesinlikle Türkiye değil"

Irak'ın su yönetimine ilişkin hem Bağdat hem de Basra'da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, geçen yıl Basra ve Irak'ın su sıkıntısı yaşadığını, bununla ilgili Türkiye'ye bazı eleştirilerin yöneltildiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Oysa Türkiye, kardeş ülke Irak'ın bu sıkıntısını bir nebze de olsun gidermek için üzerine düşeni yapmıştır. Ilısu Barajı'mızın dolumunu erteledik. O gün bugündür de kapaklar kapatılmadı. Barajdan açık bir şekilde gelen su da Irak'a ulaştı." dedi.

Türkiye'nin su yönetimi konusundaki tecrübelerini Irak'la paylaşmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bu konudaki en tecrübeli ismini Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi (Veysel Eroğlu) olarak görevlendirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Eroğlu'nun kısa sürede Irak ve Basra'yı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta geçen yıl yaşanan su sıkıntısının sebebi kesinlikle Türkiye değil. Türkiye Ilısu Barajı'nın dolumunu başlatmadı ve bunu 1 sene erteledi. Irak talep ettiği için Türkiye bu konuda jest yaptı. Biz, su konusunda bugüne kadar hiçbir zaman engel çıkarmadık. Ilısu Barajı'nın dolumunun yapılmamasının günlük maliyeti Türkiye'ye ne kadar biliyor musunuz? Günlük maliyeti 1 milyon dolar. Sen kardeşine yapar mısın bunu? Kardeşin için bu fedakarlığı yapar mısın? Su sıkıntısı olduğu zaman Türkiye'yi suçlamak bana göre ucuz bir yöntem. Bu yıl da su fazlası oldu. Suçlusu kim? Yine mi Türkiye?"

Irak'ta su yönetiminin olmadığını ve bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, su yönetimine ilişkin tecrübesini Irak ile paylaşmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

"Vize kalıcı bir uygulama değil"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki vize meselesine ilişkin, Türkiye'nin güvenlik sebebiyle Irak vatandaşlarına tekrar vize uygulaması başlattığını hatırlattı. Vize konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, vize uygulaması başlamadan önce Irak'tan Türkiye'ye gelen kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu, 2018'den sonra da 1 milyondan fazla Iraklının Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin Basra'da başkonsolosluk açtıktan sonra Iraklıların vize almak için Bağdat'a gitmesine gerek kalmayacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Vize kalıcı bir uygulama değildir. Burada işler yoluna girdiği zaman biz bunu tekrar gözden geçireceğiz. Zamanı geldiğinde vize uygulamasını kardeşlerimiz için tekrar kaldırırız." dedi.

Kaynak: AA