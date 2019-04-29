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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:54 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Akcalı ile polis memuru Budak'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Halil Budak'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Kaynak: AA Etiketler: telgraf taziye şehit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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