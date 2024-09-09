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Gündem
TRT Haber 09.09.2024 10:19

Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığı, hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi’nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar’a acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak

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