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Gündem
AA 09.09.2024 10:06

Narin, son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Narin'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Narin, son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin, son yolculuğuna uğurlandı

Narin'in cenazesi toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki camiye götürüldü.

Narin, son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe köyü mezarlığına Götürülen Narin'in cenazesi, burada toprağa verildi.

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