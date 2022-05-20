Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde, el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
May 20, 2022
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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