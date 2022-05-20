Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.