Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.
Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Etiketler: Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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