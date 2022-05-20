Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 7 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2022
Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları! ???????? pic.twitter.com/wGSgnHzlgj
Etiketler: Buse Naz Çakıroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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