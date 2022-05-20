Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa'ya 3 yıllık imza
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Sami Uğurlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme yenilenmiştir." denildi.
Teknik Direktörümüz Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme yenilenmiştir.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) May 20, 2022
Kamuoyunun bilgisine sunarız.#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/ARVKP8z52t
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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