Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından madalya alan milli boksörleri tebrik etti.

Paylaşımında, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor. Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar" ifadelerini kullandı.