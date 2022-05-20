Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından madalya alan milli boksörleri tebrik etti.
Paylaşımında, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor. Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar" ifadelerini kullandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 20, 2022
Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz #BuseNazÇakıroğlu ve #HaticeAkbaş'ı tebrik ediyorum. ????????
Başarılarınız daim olsun kızlar. ????????????
Etiketler: Emine Erdoğan Milli Sporcular
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