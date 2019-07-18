Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyede bulundu.

Abdulmehdi, Erdoğan'a, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına da taziyelerini iletti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Dün, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, Erbil'de yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğramış, saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yapmış, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." demişti.

Kaynak: TRT Haber