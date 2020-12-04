Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten sahte deterjan satan 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da, alışveriş siteleri üzerinden sahte temizlik ürünleri satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık iddiaları üzerine kent merkezinde 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.
Sahte deterjan ürünlerini internette alışveriş sitelerinden sattıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, satışa hazır halde çeşitli markalarda 1465 paket halinde 11 bin 740 kilogram toz çamaşır deterjanı, içerisine toz deterjan konulan çeşitli markalarda 3 bin 105 hazır ambalaj, deterjan yapımında kullanılan 30 bin 400 kilogram kimyasal toz madde, 2 hassas terazi, ambalaj ağzı kapama makinesi, 14 dizüstü bilgisayar, 2 pos cihazı, 4 cep telefonu ve 200 fatura ele geçirildi.
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