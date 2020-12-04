Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, PKK operasyonu kapsamında, 26 Kasım'da gözaltına alınmış, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyet Birimleri, Yavuz'a ait olan dijital materyallerin incelenmesi sürecinde önemli bilgilere ulaştı.

Terörist cenazeleriyle bizzat ilgilendi

Yavuz'un, PKK/KCK propagandası yaptığı sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu ve öldürülen teröristlerin cenaze süreçleriyle bizzat ilgilendiği belirtildi.

Dijital materyaller arasında, Yavuz'un 2016 yılında HDP İstanbul İl Örgütü'nde yöneticilik yaptığı dönemde, Diyarbakır Sur operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist hakkındaki şehit ifadesini kullandığı mesajlaşması da yer aldı.

Örgüt kanallarında Öcalan lehine açıklamalar yapıyordu

Cihan Yavuz'un telefon görüşmesi kayıtları da incelendi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 2019'da terör örgütünün televizyonuna telefonla bağlandı. Yavuz'un terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını iddialarını dile getirdiği tespit edildi.

Ayrıca Yavuz'un evinde yapılan aramada çok sayıda terör örgütünün yasaklı yayınları ve örgütsel dokümanı da ele geçirildi.

26 Kasım'da PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon sonrası, aralarında Yavuz'un da bulunduğu 6 kişi, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı.

