Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/26jdue1NNH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2020