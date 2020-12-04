Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimindeki PKK/YPG’li 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/26jdue1NNH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü
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