Yağışla gelen su boşa akmayacak, yer altı barajlarında toplanacak, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak...

Bu hedeflerle Tarım ve Orman Bakanlığı, susuzluğa karşı yer altı baraj projesini hayata geçiriyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Barajlar Şube Müdürü Çağlar Türkeş, yurt genelinde 100 yer altı barajı ve suni besleme tesisinin inşasına devam edildiğini söyledi:

"Biz bu proje kapsamında 2023 yılına kadar 100 adet yer altı barajını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 2020 sonu itibariyle 16 adet çalışmamız tamamlanmış durumda."

Yer altı barajları, özellikle yaz aylarında can suyu olacak.

600 bin kişiye içme suyu, 60 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Projedeki nihai amaç, 100 adet tesis bittiğinde yaklaşık 40 milyon metreküplük suyu yerin altına indirmek. Bu sayede 600 bin kişinin içme suyu sağlanmış olacak. Ayrıca 60 bin dekarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak ve toplamda da 45 milyon liralık bir gelir artışının sağlanması hedefleniyor.

Bu barajlardan bir tanesi de İzmir'in Tire ilçesinde bulunuyor. Tire'deki yer altı barajı, çiftçinin sulama kaynaklarını besleyecek. Tire ilçesindeki suni yer altı besleme tesisi yağış sezonunda alüvyonun su ile dolmasıyla yer altı kaynakları önemli ölçüde yarar sağlayacak.

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, "93 bin metrekare bir alanda yaklaşık 550 bin metreküp bir hacimde suyun burada birikmesi sağlanarak suyun yavaş yavaş yer altına süzülerek yer altı suyunun yükselmesini sağladık." dedi.

Proje ile buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güler