Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapıldı.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ilgili bürokratlar katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toplantıda video konferans aracılığıyla yer aldı.

Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi ve ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi için yol haritası ele alındı.