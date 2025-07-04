İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta, üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

Usulsüz diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı. İmamoğlu için "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıntılar gelecek...