Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/XBwWbCKWmM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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