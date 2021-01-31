Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 9'u ulusal, 5'i uluslararası toplam 14 kanalla başarıyla gerçekleştirdiği televizyon yayınları TRT Spikeri Nuran Devres'in anonsu ile başladı.

İlk anons, 31 Ocak 1968 yılında, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, saatler 19.30'u gösterdiğinde yapıldı.

Sayın seyirciler burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968 bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz.

TRT Spikeri Nuran Devres, o anların bir saniyesini unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

Devres, "Acayip bir heyecan. Heyecandan öte bir şey. Yani yapacağım da ne biliyor musunuz? Orada 3 tane cümle söyleyeceğim. O 3 cümleyi ben haftalarca ezberledim, ya unutursam korkusuyla." dedi.

1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti

Deneme yayınları haftada 3 kez gerçekleştirildi ve sonrası hızla geldi. 1970’de İzmir, 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1984'te ekranlar renklendi, 86'da da TRT 2 ile çeşitlilik ve zenginlik başladı.

Türkiye, tüm ilkleri TRT'de izledi

Türkiye tarihinin en önemli olayları, astronotların Ay'a attıkları ilk adımları, kulaklarda çınlayan ilk Eurovision şarkısı... Türkiye, tüm ilkleri TRT'de izledi, TRT ile birlikte yaşadı.

Yayınlarına aynı heyecanla devam ediyor

TRT tıpkı 53 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanla devam ediyor televizyon yayınlarına.

Başarılı haberleri, ilgi çeken dizileri, ödüllü belgeselleri ve yenilikçi yayın politikasıyla TRT kanalları halen en çok izlenme oranına sahip.