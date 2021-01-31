Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 08:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı'na suikast eylemine mühimmat temin eden 2 kişi tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla mühimmat temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 askerden ikisi tutuklandı.
15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılanlara Çiğli Hava Üssü'nden mühimmat temin eden 3 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, aktif görevde olan bir astsubay, emekli albay ve ihraç edilen üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ile silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyordu.
Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı.
Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi Recep Tayyip Erdoğan
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