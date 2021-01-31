15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılanlara Çiğli Hava Üssü'nden mühimmat temin eden 3 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, aktif görevde olan bir astsubay, emekli albay ve ihraç edilen üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek ile silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyordu.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı.

