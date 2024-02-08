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Gündem
TRT Haber 08.02.2024 13:27

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla geri dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya taşıyan Dragon uzay aracı dün dönüş yolculuğuna başladı. Dragon'ın hava şartlarına bağlı olarak yarın öğleden sonra Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla geri dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıktı, rekorlarla geri dönüyor.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya getiren Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle Axiom-3 ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

48 saatlik rekor yolculuk

Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu.

Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak. Hatta hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapsülün yarın Florida açıklarına inmesi planlanıyor

Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon'ın mürettebatı gemiye alındıktan sonra ilk muayeneleri yapılacak, buradan da Houston'a götürülecek.

Alper Gezeravcı ve ekibi uzay yolculuğuna başlamadan önce Houston’da yaklaşık 6 ay detaylı eğitimlerden geçmişti. Gezeravcı okyanusa indikten sonra yine Houston’a gidecek ve uzay misyonunu Houston’da tamamlamış olacak. Burada daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

13 deneye imza attı

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi

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