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Gündem
AA 08.02.2024 13:08

Bakan Göktaş, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile görüştü.

Bakan Göktaş, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu için geldiği Katar'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Forum kapsamında yapılan "Bakanlar Oturumu"na katılan Göktaş, daha sonra Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Katar arasında ortak gerçekleştirilecek projeler ele alındı, bakanlar tarafından iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Katar
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