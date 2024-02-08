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TRT Haber 08.02.2024 12:13

Seçim takvimi işliyor: 11 Şubat'a kadar oy kullanılacak sandıkların yeri netleşecek

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek Mahalli İdareler Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. 11 Şubat'a kadar seçmen kütükleri, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar kesinleştirilecek.

Seçim takvimi işliyor: 11 Şubat'a kadar oy kullanılacak sandıkların yeri netleşecek
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimi için sandık başında olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor...

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar için süreç başladı. 11 Şubat'a kadar seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Oy kullanılacak sandıkların yeri netleşecek.

12 Şubat'ta ise ilçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma sürecine geçilecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilgili sandık kurulunun belirlenmesine başlanacak.

Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 

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