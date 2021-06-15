Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlk toplantı bugün yapılacak: Müsilaj nasıl temizlenecek?
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Bugün 14.00’te yapılacak toplantıda, Marmara Denizi’ni saran müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları ele alınacak.
Toplantıda, müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin yeni önlem ve tedbirler konuşularak, oy birliği ile karara bağlanacak.
-Marmara nasıl temizlenecek?— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021
-Marmara Denizi Koruma Eylem Planı neleri ele alacak?
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısına dair ayrıntılar @trthaber'de. pic.twitter.com/pWmal5qsgK
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum Müsilaj
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