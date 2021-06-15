Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin, İpsala'daki hudut kartalları tarafından yakalandığı belirtildi.
FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m4hHJZ7Sbi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ
Son Haberler
- 10:56
- 10:59
- 10:41
- 10:46
- 10:15
Sıradaki Haber
Peker'in suç örgütüne 4 ilde operasyon: 25 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz