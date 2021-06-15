Peker'in suç örgütüne 4 ilde operasyon: 25 gözaltı
Sedat Peker'in organize suç örgütüne Afyonkarahisar merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı.
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne Afyonkarahisar merkezli 4 ildeki operasyonlar düzenlendi.
25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.
18 kişi serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sedat Peker'in elebaşılığını üstlendiği suç örgütüne Afyonkarahisar merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.https://t.co/hoY3DG7dRw pic.twitter.com/1NkIJS0fKK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021
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