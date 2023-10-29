İletişim Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine yoğun ilgi

Kadıköy Sahili’ne kurulan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele"de, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan içerikler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Buradan yapılan video gösteriminin yanı sıra 100. yıl için hazırlanan ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara aktarıldı.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan dev ekranda da "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri vatandaşların dikkatine sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin ziyaretçilere aktarıldığı dev ekranda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.23’teki millete seslenişi canlı yayımlandı.

Vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"ni gezerken, etkinlikler 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.