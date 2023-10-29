Okullara 100. yıl tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.