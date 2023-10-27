Bakan Tekin: Eğitimde kalite tartışmalarının odağında aile var

Bakan Tekin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Daha sonra Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Tekin, temel insan haklarını ve hukuk ilkelerini korumakla görevli uluslararası kuruluşların, insanlık imtihanında başarısız olduğunu söyledi.

Tekin, bu kurumları yöneten kişilerin tercihlerinin, siyasal veya ideolojik olduğunu ya da bu kişilerin tabi oldukları metinlerde problem olduğunu belirterek, dünyadaki siyasal düzenin bu anlamda gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görevi devraldıktan sonra Türkiye'yi il il dolaştığını anlatan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok büyük bir teşkilatız. Bu teşkilat, merkezi kararlarla veya merkezden yereli görmeden alınan kararlarla belki sağlıklı yönetilemeyebilir. Bu anlamda hem fiziki altyapımızla hem insan kaynakları portföyümüzle hem de eğitimin içeriği ve niteliğiyle ilgili konularda kararları almadan önce, sahada yükümüzü tek çeken mesai arkadaşlarımız ile bize paydaşlık eden valilerimiz, belediye başkanlarımız, siyasetçilerimizle istişare ederek kararlarımızı almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekin, bu anlamda Kocaeli özelinde Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile değerlendirmede bulunduklarını ifade etti.

"Derslik sayısı son 21 yılda iki katına çıktı"

Bakan Tekin, AK Parti iktidarları döneminde derslik ve öğretmen sayısında yaşanan artışa değinerek, 21 yıl önce Türkiye'de 360 bin civarında resmi ve özel derslikte eğitim öğretim hizmeti verildiğini, bugün ise 750 bine yakın resmi ve özel dersliğin bulunduğunu, mevcut derslik sayısının son 21 yılda iki katına çıktığını aktardı.

Bunun önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Tekin, "Ayrıca şu an yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin civarında öğretmen vardı. İnsan kaynağı portföyü açısından da Türkiye'de mevcut öğretmen sayısının iki katından daha fazlasıyla eğitim öğretim hizmeti yürütüyoruz. Bu belki içeride çok tartışılıyor. Ancak uluslararası raporlara da yansımış durumda. Türkiye'nin 21 yılda dünya standartlarını, dünya ortalamalarını sağlayacak fiziki altyapı ve insan kaynağı temini yaptığını gösteren veriler" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki derslik, okul ve öğretmen sayıları hakkında da bilgi veren Tekin, kentte 2001'de 9 bin 700 civarında olan öğretmen sayısının bugün 30 bine, 270 bin olan öğrenci sayısının 510 bine çıktığını, 497 olan okul sayısının, yatırım programında olup inşaatı devam edenler, ihalesi yapılacaklar hariç 1586'ya, 6 bin 700 olan derslik sayısının da 18 bin 525'e yükseldiğini kaydetti.

Tekin, herkesin eğitim öğretimden beklentilerinin farklı olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hepimizin daha iyiyi beklemek, daha iyiyi arzu etmek için önerileri, düşünceleri mutlaka olacak ama şunun altını çizmemiz lazım; yapılanları görerek hareket etmemiz lazım. Buradaki tablolar bunu gösteriyor. Nitekim 2000'li yılların başında derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un üzerindeyken bugün 22-23 bandında; Kocaeli için rakamlarımız böyle. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ilkokulda 18, ortaokulda 15, ortaöğretimde 12. Başka bir ülkede bu rakamları okusaydık 'devrim yapmışlar' diyebileceğimiz rakamlar var ama iç politikada bu çok fazla eleştiri konusu oluyor. Bunları görmeleri gerekiyor eleştirenlerin."

Okul binalarının deprem tetkiklerinin yapıldığını vurgulayan Tekin, "Güçlendirilmesi gereken okullar güçlendirme programına alınmış. Büyük çoğunluğu güçlendirilmiş. Yıkılıp yapılması gereken okullarla ilgili yıkım kararı verilmiş. Bunlardan bir kısmını yaptık. Bir kısmını da önümüzdeki yatırım programında değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Toplumu ve aileleri bize destek olmaya davet ediyorum"

Bakan Tekin, tüm bunları yaparken Bakanlık olarak destek ve katkılarını bekledikleri kurum ve kişilerin olduğunu dile getirerek, "En büyük destekçimiz; bütün toplumumuz, bütün ebeveynlerimiz, bütün ailelerimiz. Ne kadar güzel binalar yaparsak yapalım, ne kadar güzel eğitim ortamı oluşturursak oluşturalım, eğitim ve öğretimde kalite ve nitelikle tartışmaların odağında aile var. Ailede eğitim ve öğretim sürecine destek olunmazsa, ebeveyn çocuklarını bu anlamda teşvik etmezse, örnek olmazsa, eğitim öğretim süreci maalesef okulla sınırlı kalır ve istediğimiz başarıyı elde edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumu ve aileleri kendilerine destek olmaya davet eden Tekin, herkesin çocuğunu evde desteklemesiyle eğitim öğretimle ilgili çok daha başarılı sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Bakan Tekin, çalışmalarına destek olan ve süreçleri yakından takip eden Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a teşekkür etti.

Diğer paydaşları olan yerel yönetimlerin desteklerine çok önem verdiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Genel bütçeden aldıkları pay içerisinde eğitim öğretime ayrılması gereken payı ayırmayan, bu konuda bizimle ortak çalışmayan, bize yardımcı olmayan hem imarla hem arazi üretmeyle ilgili yardımcı olmayan belediyeler, bu konuda yardımcı olmak bir tarafa, belediyelerin sunduğu hizmetlerin hem tüketim, örneğin su hem de hizmet maliyetini, hizmet bedelini okullarımızdan, eğitim kurumlarımızdan maksimum oranda, tavandan tahsil eden belediyeleri görürken, bir taraftan da eğitim öğretim sürecine gücü nispetinde destek olan, her türlü sıkıntıda yanımızda olan belediyeler olunca mutlu oluyoruz. Bu tür belediyelerle çalışmak bizi mutlu ediyor. Bunun siyasi parti ayrımı yok. Madem eğitim öğretim süreci siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerekiyor, o zaman bütün belediyelerimizin de aynı şekilde bize destek olması gerekiyor."

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'u ziyaret eden Tekin, basına kapalı gerçekleşen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Tekin, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ı da ziyaret ederek, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.