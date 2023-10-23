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Eğitim
TRT Haber 23.10.2023 17:03

Öğretmenlerin ara tatil semineri online yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde, daha önceki uygulama nedeniyle yüz yüze programların ertelenmesi talepleriyle karşılaştığını ifade ederek, bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

Öğretmenlerin ara tatil semineri online yapılacak

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı öğretmenlerle eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalıştıklarını, dönem arası tatilleri, bu anlamda planlama ve değerlendirme için önemli bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. 

Hem yaz boyu hayata geçirilen değişikliklerin değerlendirilmesi hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacaklara odaklanmış bir planlama hazırladıklarını aktaran Tekin, ilgili genel müdürlerin çevrim içi sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladıklarını ifade etti. 

"Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."

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Öğretmen Yusuf Tekin
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