İletişim Başkanlığı'ndan "sandık" uyarısı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin

Yerel seçime kısa bir süre kala yeni bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı.

Bazı cep telefonları ve elektronik posta adreslerine "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar atıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu mesajlara yalanlama geldi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kanununda istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandıkta değişiklik yapılamayacağı hükmü hatırlatıldı. "Resmi kurumların bildirimi haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı İsrail'i yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü tarafından dile getirilen, "Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar İsrail tarafından engellenmiyor" iddiasını da yalanladı.

İnsani yardım kuruluşu Refugees International'in son raporunun bu iddiayı çürüttüğü ifade edildi. Raporda, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmasını emreden geçici tedbirlerin yerine getirilmediğini ortaya koyduğu belirtildi.

"Yardım tırı sayısı yüzde 50 azaldı"

İsrail yetkilileri tarafından ortaya atılan "yardım geçişi arttı" iddiası da Birleşmiş Milletler verileri ile çürütüldü. Bu verilere göre şubat ayında teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının, önceki aya göre yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı.

İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine dikkat çekildi. "İsrail'in soykırımı kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz" notu paylaşıldı.

Yunanistan için manipülasyon uyarısı

Bir başka açıklama da, Yunan basınında yeralan, 25 Mart Yunanistan Bağımsızlık Günü'ne ilişkin iddialar için geldi. Açıklamada, "İki ülkede ulusal bayramlarda tatbikat yapılmamasına rağmen, Türkiye NOTAM yayımladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Türkiye'nin yayınladığı ve 4 Mart-30 Nisan tarihlerini kapsayan NOTAM'ın, mütekabiliyet esasına göre yayımlandığı vurgulandı.