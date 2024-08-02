İletişim Başkanlığı'ndan proaktif iletişim stratejisi

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yenilikçi ve proaktif iletişim stratejisini çok kapsamlı olarak yürütmeye devam ediyor.

Türkiye'nin her platformda savunduğu haklı tezleri ve politikaları tüm dünyaya en doğru ve en etkili şekilde anlatılıyor. Gerek yurt içi gerek ise yurt dışı kaynaklı kara propagandalara geçit verilmiyor.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hakikat eksenli siyaseti iletişim alanına da taşıma isteği' vizyonuyla 6 yıldır faaliyette. Bu kapsamda oluşturulan Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde hem ulusal hem uluslararası boyutta çalışmalar yapılıyor.

Türkiye'yi iletişim alanında da lider ülkeler arasında hak ettiği yere taşıyacak adımlar atılıyor. Bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin marka değerini güçlendiren faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Algı operasyonlarının ve komplo teorilerinin önemli bir parçası olan dezenformasyon ile mücadele İletişim Başkanlığı'nın en çok önem verdiği konuların başında geliyor. Ulusal güvenlik meselesi olarak görülen bu soruna karşı başkanlık bünyesinde Dezenformasyon İle Mücadele Merkezi de kuruldu. Bu sayede yazılı, görsel ve sosyal medyada kasıtlı ve sistematik şekilde yayılmaya çalışılan yüzlerce dezenformasyon, Başkanlığın hızlı bilgilendirmeleriyle bertaraf edildi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye karşı sistematik olarak yürütülen karalama kampanyalarına,

Toplumsal fay hatlarını tetikleyecek manipülasyon girişimlerine geçit vermiyor. Başkanlık bugüne kadar binlerce dezenformasyonu belgeleriyle çürüttü. Çıkarılan yayınlarla ve düzenlenen etkinliklerle bu konudaki toplumsal farkındalık artırıldı.

????????Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya anlatıyor

⛔Dezenformasyonları süratle engelliyor

????İsrail'in kara propagandalarını ifşa ediyor



İletişim Başkanlığı Türkiye'nin menfaatleri için proaktif stratejiyle çalışıyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hakikat mücadelesi veriyoruz. pic.twitter.com/nqv4d6UrqI — TRT HABER (@trthaber) August 2, 2024

İsrail’in algı operasyonları tek tek ifşa ediliyor

İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele çalışmalarını bölgesel ve küresel boyutta da sürdürüyor. Bu kapsamda Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail'in algı operasyonları ve kara propagandaları tek tek ifşa edildi.

İletişim Başkanlığı devlet ile millet arasında köprü görevi de görüyor. Başkanlığın bünyesindeki CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile vatandaşların farklı konulardaki talepleri ve görüşleri alınıyor. Rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor.

"Türkiye iletişim modeli, hakikati savunan bir kale gibi"

Türkiye iletişim modelinin, hakikat ötesi çağda yalan ve dezenformasyonun tüm gücüne karşı, hakikatin aydınlık yüzünü savunan bir kale gibi olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 6 yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en öneli hasılası hiç kuşkusuz 'Türkiye İletişim Modeli'dir. Başkanlığımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinin çok açık bir göstergesidir. Kara propaganda ve dezenformasyon kampanyalarına karşı güçlü şekilde etkili iletişim yol ve yöntemleri ile karşı stratejiler üretmek ve bu bağlamda da bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ayni menfaatlerini gözetmek bizim en temel hedefimizdir."