İletişim Başkanlığı'nın bu sene 23 Nisan'da çocuklara alışılmışın dışında armağanı var.

Günün anlamı ve öneminin teknoloji eşliğinde anlatıldığı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 360 Dijital Gösterimi" sergisi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

[Fotoğraf: AA]

3 bölümden oluşuyor

Gösterim alanı 3 bölümden oluşuyor. Birinci salonda 23 Nisan 1920 tarihine yolculuk yapılıyor. Üç boyutlu holografik resimlerle anlatılıyor.

İkinci salonda de led ekranlarda Meclis'in açılışı, alınan önemli kararlar ve ilk mebuslar arşiv görselleriyle anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı cepheleri, Erzurum ve Sivas kongreleri gibi başlıklar video mapping yöntemi ile üçüncü salonda yansıtılıyor.

[Fotoğraf: AA]

18 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Sergide salgın tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Girişlerde ateş ölçümü yapılıyor, misafirlerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanıyor.

Hafta içi her gün açık olan sergi, 18 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Orhan Mete