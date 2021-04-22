İletişim Başkanlığı'ndan 23 Nisan'a özel dijital gösterim
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'a özel dijital bir gösteri hazırladı. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 360 Dijital Gösterimi', TBMM'nin açılışını ve Milli Mücadele sürecini fotoğraf ve videolar ile ziyaretçilere anlatıyor.
İletişim Başkanlığı'nın bu sene 23 Nisan'da çocuklara alışılmışın dışında armağanı var.
Günün anlamı ve öneminin teknoloji eşliğinde anlatıldığı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 360 Dijital Gösterimi" sergisi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.
3 bölümden oluşuyor
Gösterim alanı 3 bölümden oluşuyor. Birinci salonda 23 Nisan 1920 tarihine yolculuk yapılıyor. Üç boyutlu holografik resimlerle anlatılıyor.
İkinci salonda de led ekranlarda Meclis'in açılışı, alınan önemli kararlar ve ilk mebuslar arşiv görselleriyle anlatılıyor.
Kurtuluş Savaşı cepheleri, Erzurum ve Sivas kongreleri gibi başlıklar video mapping yöntemi ile üçüncü salonda yansıtılıyor.
18 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek
Sergide salgın tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Girişlerde ateş ölçümü yapılıyor, misafirlerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanıyor.
Hafta içi her gün açık olan sergi, 18 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Haber: Cem Şükrü Yıldız
Kamera: Orhan Mete
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