İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Gazetecilerin basın bayramını tebrik etti, İletişim Başkanlığı'nın ikinci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun "İletişim Başkanlığımızın kuruluş yıl dönümünün, uzun yıllardır hasretle beklediğimiz Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılış gününe tevafuk etmesinden ötürü duyduğum derin huzur ve mutluluğu ise tarif edemem. Sağolun, varolun sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını da kutladı.

Altun, "Yalana karşı hakikatin yanında yer alan, gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

