Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından "besmele" ile yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.
Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.
Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, İstanbul'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ— Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 23, 2020
Etiketler: ayasofyaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 01:36
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