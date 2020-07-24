Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca, yarın Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne gidecek vatandaşlara COVID-19 uyarısında bulundu.

Koca açıklamasında, tedbirlere uyulacağına inandığını ifade ederek, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.