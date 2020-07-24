Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 tedbirleri kapsamında, bugün Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini hatırlatarak, "Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca, yarın Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne gidecek vatandaşlara COVID-19 uyarısında bulundu.
Koca açıklamasında, tedbirlere uyulacağına inandığını ifade ederek, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.
Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım. pic.twitter.com/NtuJmV07Mt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020
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