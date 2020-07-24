Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz'da yaptığı açıklama ile, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Bununla birlikte Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Tüm yurtta sevinçle karşılanan karar sonrası, Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi. O günden bugüne hummalı bir çalışma başlatıldı.

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.

"Resimler burada kılınacak namazların sıhhatine engel değil"

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yad edecektir. Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.

Ayasofya Camii'nin halıları için yoğun mesai yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Özkul Halı Fabrikasındaki 75 kişilik personel, Ayasofya'nın halıları için üç vardiya çalıştı.

Özkul Halı Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Özkul yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'ne döşenecek halıların özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cami içerisine döşenecek halı çok özel, rengiyle, malzemesiyle, gramajıyla en üst kalite bir halı. Yüzde yüz yün üretim. Tamamen yerli yün ve en iyisi kullanıldı. 1 metrekaresi 5 kilogram geliyor, kalınlığı 16 milim. Ayrıca halıda başka halılarda olmayan bir özellik var; halının tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz."

Özkul, "Ayasofya Camii'nin içerisinde halının döşeneceği 4 bin metrekarelik bir yer var. Bunun 2 bin metrekaresi açılışa kadar döşenecek. Kalan kısmı da içerideki restorasyon bittiği zaman tamamlanacak. Zeminin düz olmamasından dolayı iki kattan oluşan toplamda 14 milimlik bir keçe kullandık." diye konuştu.

Namaz kılınacak alanlara girişler saat 10.00'da başlayacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde namaz kılınacak alanlara misafir girişlerinin sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

Akustik ses denemesi yapıldı

Cuma namazı ile açılışı yapılacak Ayasofya Camii'nde, akustik ses testi denemesi yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne gitti.

Dört gün önce de Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde son incelemeleri yaptı.

Ayasofya Camii'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Ayasofya Camii gül kokacak

86 yıl aradan sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii için Isparta'dan 20 ton gül suyu gönderildi.

Açılış için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili bazı yolları trafiğe kapattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili olarak, Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergahları kullanılabilecek.

