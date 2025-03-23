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Gündem
AA 23.03.2025 21:16

İletişim Başkanlığı "Gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerince "plastik mermi kullanıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı "Gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı" iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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