Gündem
AA 04.09.2025 01:41

İletişim Başkanı Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Duran, İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Duran, "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.

Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran CHP Özgür Özel
