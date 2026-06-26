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Gündem
AA 26.06.2026 11:13

İletişim Başkanı Duran'dan karne alan öğrencilere tebrik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne alan tüm öğrencileri kutladı.

İletişim Başkanı Duran'dan karne alan öğrencilere tebrik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Duran, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman onların yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, verimli ve neşe dolu bir tatil geçirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş ve daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Eğitim
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