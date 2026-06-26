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Gündem
TRT Haber 26.06.2026 10:15

Türkiye, Venezuela'ya destek için yola çıktı

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareket etti.

Türkiye, Venezuela'ya destek için yola çıktı

Alınan bilgiye göre, Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde, Türkiye saati ile 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde meydana gelen art arda iki depremin ardından Türkiye'de kurumlar harekete geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında sağlanan irtibat neticesinde yardım hazırlıkları tamamlandı.

38 kişilik arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor

Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan koordinasyon çerçevesinde tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağı ile İstanbul, İzmir ve Denizli’den 37 kişilik AFAD arama-kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı bünyesinden 6 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım personeli, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama-kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği kanalıyla bölgedeki gelişmeler ve ihtiyaç analizleri yakından takip ediliyor.

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AFAD Deprem Dışişleri Bakanlığı Venezuela
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