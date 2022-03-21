Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Bereket, bolluk, birlik, beraberlik barışla gelsin" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Bereket, bolluk, birlik, beraberlik barışla gelsin. #Nevruz bayramımız hayırlara vesile olsun. ????— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 21, 2022
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Twitter
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