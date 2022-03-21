Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alım sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Etiketler: ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS
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