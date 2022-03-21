Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Namibya Milli Günü'ne kutlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namibya Milli Günü kutladı.
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şentop, Namibya Milli Günü dolayısıyla Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Peter Katjavivi ve Ulusal Konseyi Başkanı Lukas Sinimbo Muha'ya birer kutlama mesajı gönderdi.
Şentop, mesajlarında, "Türkiye, Namibya ile ilişkilerinin her sahada geliştirilmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize müspet katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Şentop, Namibya Ulusal Konseyi ve Namibya Ulusal Meclisi üyelerine sağlık ve başarı dileklerini iletti.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Afrika
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