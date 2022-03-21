Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Montrö bildirisine imza atan 103 sanığın davası Ankara'da başladı
Darbe imalı Montrö bildirisine imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıktı. Haklarında 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
103 şüphelinin ilk duruşması Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Şüpheliler, 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç için anlaşma' suçundan yargılanıyor.
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ile ilgili soruşturma 5 Nisan 2021'de başlatılmıştı.
14 general gözaltı alınmış, 89 generalin ifadesine başvurulmuştu. Suçlanan tüm şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede sanıklar hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 10:55
- 10:49
- 10:50
- 10:24
- 10:24
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Namibya Milli Günü'ne kutlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz