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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
ABD Başkan Adayı Joe Biden'in skandal sözleri karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanını hedef almasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi. Altun, "Devlet Ciddiyeti" hatırlatması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'li aday Biden'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. "Devlet ciddiyeti" hatırlatması yapan Altun, "ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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