CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'li aday Biden'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. "Devlet ciddiyeti" hatırlatması yapan Altun, "ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.