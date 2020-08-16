Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu, "2022'nin sonunda açılışını yapmayı hedefliyoruz" dedi. Erdoğan, Ayder'deki kaçak yapıların da muhakkak yıkılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Rize Artvin Havalimanı inşaatını da inceledi.

Cumhurbaşkanı inceleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bir kafede kendisine ikram edilen kahveyi içti. Erdoğan, bu sırada down sendromlu bir kişiyle görüntülü sohbet de etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardeşen'den Ayder'e karayoluyla geçti. Yol kenarında mısır satan esnaf, konvoyu durdurdu. Esnafın bu isteğine kayıtsız kalmadı. Mısırdan gazetecilere de ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Artvin Havalimanı inşaatını da inceledi. Havalimanının 2022 yılında hizmete girmesi bekleniyor.